Mynet Trend

Doğum sonrası vücudunu paylaştı! İnternetten destek yağdı

gizemino gizemino
YAŞAM  | 04.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan, 4 çocuk annesi Mel Watts Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla anneliğin zorluklarına parmak basıyor. Özellikle de son doğumundan sonra vücudunda oluşan deformasyonu görünce siz de sosyal medyada neden olay olduğunu anlayacaksınız...

Doğum sonrası vücudunu paylaştı! İnternetten destek yağdı

Anneliğin ne kadar kutsal bir duygu olduğunu anlatmamıza bile gerek yok. Fakat kutsal olduğu kadar zorluklarıyla da birlikte gelen bu duyguyu yaşayan annelerin günü her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Hele ki hamilelik sürecinde...

Vücuttaki değişimler, yerinden oynayan hormonlar, çocuk doğduktan sonra ise karşılaşılan uykusuzluk ve yorgunluk annelikle birlikte gilen zorluklardan sadece birkaçı...

9b9943d8847dfaedcdab7521a25a1e68

İşte Avustralya'da yaşayan ve Instagram'da "TheModdernMumma" adı altında hesabı olan Mel Watts da tam olarak bu nedenden dolayı annelere yalnız olmadığını ve zorlukları birlikte göğüs gerebileceklerini vaddediyor.

11

Yaptığı paylaşımlarla birçok anneye ilham kaynağı olan Mel Watts, yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.

En küçük çocuğunu geçtiğimiz sene haziran ayında doğuran dört çocuk annesi Mel, anneliğin sıkıntılarını tüm dürüstlüğüyle paylaşmaya karar vermişti.

mel_watts-1-800x417

Dört çocuk doğurmasının ardından vücudunun nasıl göründüğünü paylaşan Mel Watts şunları söyledi:
"Keşke bu fotoğrafa filtre koymak daha iyi yapsaydı ama yapmıyor. Sürekli kendimle bir savaş veriyorum, ama bu çoğunlukla saçma bir savaş oluyor.

Mel Watts, vücudundaki çatlaklara ve sezaryen izlerini görmezden gelip, anneliğin nasıl mucizevi bir şey olduğuna odaklanmak gerektiğini söylüyor.

Watts doğumdan sonraki çatlaklarının ve aylar önceki sezaryen izlerinin bulunduğu fotoğrafının altında şunları anlatıyor

"Eğer dünyanın en değerli hediyeleri bu yaralara neden oluyorsa ölene kadar bu savaş izlerini taşımaya razıyım. İnsanları, hangi sorunlarla yüz yüze gelirlerse gelsinler, kendilerini oldukları gibi sevmeleri yolunda heveslendirmek çok önemli!"

4-cocuk-annesi-kadinin-paylasimi-1

Mel-Watts-Aquamumma-2

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Bir vahşet de Tokat'ta! Köpeğin gözlerini oymuşlarBir vahşet de Tokat'ta! Köpeğin gözlerini oymuşlar
Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: BumpaholicAlkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum sonrası vücut doğumdan sonra vücut doğum vücudu nasıl değiştiriyor anne olmanın zorlukları anne olmak

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Sosyal medyada ifşa etti: Bu adama dikkat!

Sosyal medyada ifşa etti: Bu adama dikkat!

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir vahşet de Tokat'ta! Köpeğin gözlerini oymuşlar

Bir vahşet de Tokat'ta! Köpeğin gözlerini oymuşlar

Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

Meyveden başka hiçbir şey yemiyor! 2 çocuk annesi...

Meyveden başka hiçbir şey yemiyor! 2 çocuk annesi...

Öğretmen derste cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!

Öğretmen cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı! Cezası belli oldu

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı!

Oyuncakçı değil ticari taksi

Oyuncakçı değil ticari taksi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.