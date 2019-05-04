Doğum sonrası vücudunu paylaştı! İnternetten destek yağdı

Anneliğin ne kadar kutsal bir duygu olduğunu anlatmamıza bile gerek yok. Fakat kutsal olduğu kadar zorluklarıyla da birlikte gelen bu duyguyu yaşayan annelerin günü her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Hele ki hamilelik sürecinde...

Vücuttaki değişimler, yerinden oynayan hormonlar, çocuk doğduktan sonra ise karşılaşılan uykusuzluk ve yorgunluk annelikle birlikte gilen zorluklardan sadece birkaçı...

İşte Avustralya'da yaşayan ve Instagram'da "TheModdernMumma" adı altında hesabı olan Mel Watts da tam olarak bu nedenden dolayı annelere yalnız olmadığını ve zorlukları birlikte göğüs gerebileceklerini vaddediyor.

Yaptığı paylaşımlarla birçok anneye ilham kaynağı olan Mel Watts, yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.

En küçük çocuğunu geçtiğimiz sene haziran ayında doğuran dört çocuk annesi Mel, anneliğin sıkıntılarını tüm dürüstlüğüyle paylaşmaya karar vermişti.

Dört çocuk doğurmasının ardından vücudunun nasıl göründüğünü paylaşan Mel Watts şunları söyledi:

"Keşke bu fotoğrafa filtre koymak daha iyi yapsaydı ama yapmıyor. Sürekli kendimle bir savaş veriyorum, ama bu çoğunlukla saçma bir savaş oluyor.