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Doğum yaptıktan yarım saat sonra hastanede bitirme sınavına girdi

BBC BBC
11.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Etiyopya'da 21 yaşındaki bir kadın, doğum yaptıktan 30 dakika sonra hastanede ortaokul bitirme sınavına girdi.

Doğum yaptıktan yarım saat sonra hastanede bitirme sınavına girdi

Ülkenin batısındaki Metu kasabasında yaşayan Almaz Derese adlı kadın, sınava doğumdan önce girmeyi umuyordu.

Fakat Ramazan nedeniyle sınavlar ertelenince Derese bir yıldır hazırlandığı sınavı kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

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BAŞINDA ASKER NÖBET TUTTU

Kocası Tadese Tulu'nun okul yönetimini ikna etmesiyle, Derese'ye İngilizce, Etiyopya dili ve matematik sınavına hastanede girme izni verildi.

Soruları Karl Metu hastanesine getiren silahlı bir asker sınav boyunca Derese'nin başında nöbet tuttu.

"Sınava girebilmek için acele ettiğim için doğum zor olmadı" diyen Derese, kalan sınavlarına da iki gün içinde girecek.

Bir oğlan bebeği dünyaya getiren Derese, üniversiteye gidebilmek için iki yıl daha okuyacak.

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Anahtar Kelimeler:
doğum BİTİRME SINAVI Etiyopya METU

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