Doğumdan sonra rahatsızlandı! 6 hasta sonra hayatının şokunu yaşadı

Çoğu insan hayatının bir noktasında bir çocuğu olsun ister. Sidney’de yaşayan Eliza Curby ve Ben de çoçuk isteyem çiftlerden biriydi. 2015 yılında birlikte olmaya başlayan çift beraberliklerinin henüz 3’üncü ayında çocuk sahibi olacaklarını öğrenince hem çok sevindiler hem de çok şaşırdılar. Bu onlar için büyük bir şok olmuştu çünkü henüz balayında olan çift ebeveyn olmak için hazır olup olmadıklarından bile emin değillerdi. İlişkilerinin daha birinci yılı dolmadan Eliza sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Charlie ismini verdikleri kızları mutluluklarına mutluluk katmıştı, çift en güzel günlerini yaşıyordu. Ta ki Eliza kendini rahatsız hissetmeye başlayana kadar.

Doğumdan 6 hafta sonra hayatının şokunu yaşadı!

2015 yılında birlikte olmaya başlayan Eliza ve Ben çifti beraberliklerinin henüz 3’üncü ayında çocuk sahibi olacaklarını öğrenince hem çok sevindiler hem de çok şaşırdılar. Bu onlar için büyük bir şok olmuştu çünkü henüz balayında olan çift ebeveyn olmak için hazır olup olmadıklarından bile emin değillerdi.

İlişkilerinin daha birinci yılı dolmamıştı ki Eliza sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Charlie ismini verdikleri kızları hayatlarına neşe getirmişti, çift en mutlu günlerini yaşıyordu.

İlk çocuğun doğumu hemen hemen tüm çiftler için aynı anlama gelir: Çocuk yetiştirmenin temellerini öğrenme. Hiç beklemedikleri bir anda anne ve baba olan Eliza ve Ben için bu süreç hiç de kolay değildi, ancak mutlu çift ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı.

Aileye yeni bir bireyin katılmasının getirdiği karmaşa azalmaya başladıkça Eliza ve Ben’in hayatı da yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı. Öyle ki çiftin cinsel yaşamı da rayına giriyordu, Eliza yeni doğum yaptığı için çift bu dönemde doğum kontrol yöntemleri kullanmaya gerek olmadığını düşünüyordu.

Çocuk sahibi olmak demek aynı zamanda annelerin vücutlarında hormon dengesinin yeniden ayarlanması da demek. Belki de bu sebeple Charlie’nin doğumunun ardından Eliza kendisini yıpranmış ve bitkin hissediyordu. Özellikle sürekli bir yorgunluk hali içindeydi. İlk başlarda bunun, yeni anne olmasından kaynaklanan bir durum olduğundan hiç şüphesi yoktu.

Ancak zaman ilerledikçe Eliza git gide kendisini daha garip hissetmeye başladı, sanki yakın zamanda yaşadığı şeylere benzer şeyler yaşıyordu. Eliza’nın yaşadığı tüm bu hisler bir şeye çok benziyordu, hamileliğinde yaşadığı şeylere!

Ancak daha yeni doğum yapmıştı, bebeği henüz birkaç haftalıktı ve hala emziriyordu. Kafasında ilk elediği düşünce hamilelik düşüncesi olmuştu.

Fakat bu düşünceyi çok erken elemişti, yaşadığı şeyler Eliza’nın yeniden hamile olduğunu düşünmesine yol açtı. Hala yeni doğan bebeğini emziriyor olmasına karşın eczaneye giden Eliza bir hamilelik testi aldı.

Hamile olduğu düşüncesinin şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışıyordu ki Eliza yeni bir şok yaşadı! Yaptığı ilk hamilelik testi onun hamile olduğunu gösteriyordu.

Testin bozuk olabileceğini düşünen Eliza eczaneye gidip 3 test daha aldı. Toplamda 4 hamilelik testi yapan Eliza sonunda hamile olduğu gerçeğini kabul etmek zorunda kaldı.

Ancak çift doktora gittiğinde onları daha büyük bir sürprizin beklediğinden haberleri yoktu. Yapılan muayenenin ardından Eliza’nın sadece hamile olmadığını, ikiz bebeklere hamile olduğunu öğrendiler. Henüz annesini emen Charlie yakın zamanda büyük abla olacak demekti bu, üstelik iki küçük erkek kardeşin ablası.

Söylenecek hiçbir şey yoktu, çift şoke olmuştu ama bir yandan da garip bir heyecan ve mutluluk duyuyorlardı. Bu inanması güç sürpriz ve hala küçük bir bebeğe bakıyor olmaları gerçeği onların gözünü korkutmadı, hayatlarına aynı şekilde devam ettiler.

36 haftalık olağan sürenin ardından Eliza, küçük kızları Charlie’nin ikiz kardeşlerini başarılı bir şekilde dünyaya getirdi. Çift dünyaya gelen ikizlerine Wolfe George Harry ve Jack Antony Richard isimlerini verdi. İkizlerin dünyaya gelmesiyle birlikte aile daha bir yıl bile dolmadan 5 kişi olmuştu bile.

Bir yaşın altında 3 çocuğa birden bakmanın ne kadar zor olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz, ama Eliza ve Ben bunun üstesinden gelmeyi başarıyor. Eliza, kendisi ve çocukları için, yaşadıkları maceraları anlatan bir blog yazıyor. Ailesinin kısa süre içerisinde geçirdiği büyük değişimi burada heyecan içerisinde anlatıyor.