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Doğumdan sonra zayıflamaya çalışan Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi

08.05.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap şarkıcısı Travis Scott ile ilişkisinden ikinci çocuğu olan Kylie Jenner doğum sonrası verdiği kilolarla gündem oldu. Kylie Jenner 5 kilo verdikten sonra sere serpe güneşlendiği anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Doğumdan sonra zayıflamaya çalışan Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla doğumu duyuran ünlü yıldız kısa süre sonra oğlunun adını değiştirmesiyle gündeme gelmişiti.

Kardashian-Jenner ailesinin öne çıkan isimlerinden olan Kylie Jenner doğumdan sonra hızlıca kilo vermek için harekete geçti. 5 kilo veren Kylie Jenner geçtiğimiz gün güneşlendiği anları paylaştı.

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Hedefinde 18 kilo vermek olan Jenner "Sağlıklı ve sabırlı olmaya çalışıyorum. yürüyüş/pilates benim favori kombinasyonum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
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