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Doja Cat'i Paris Moda Haftası’nda görenler tanıyamadı! 30 bin adet Swarovski kristali yapıştırıldı

24.01.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Moda Haftası’ndan yansıyan stiller sosyal medyayı sallıyor. Kylie Jenner'ın aslan başlı elbisesinin önüne geçen kişi Doja Cat oldu. Doja Cat, Schiaparelli moda şovunda kırmızı kristallerle kaplı bir görünümle ortaya çıktığında tanınmaz haldeydi.

Doja Cat'i Paris Moda Haftası’nda görenler tanıyamadı! 30 bin adet Swarovski kristali yapıştırıldı

27 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Doja Cat Paris Moda Haftası'nı ve sosyal medyayı resmen salladı. Schiaparelli moda şovunda kırmızı kristallerle kaplı bir görünümle ortaya çıktığında tanınmaz halde olan şarkıcının kıyafetinin her detayı olay.

İddiaya göre efsanevi makyaj sanatçısı Pat McGrath, Dante'nin 14. Yüzyılda yazdığı destansı İlahi Komedya’sının 'Inferno' (Cehennem) bölümünden ilham aldı.

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Pat McGrath, Doja Cat’i baştan ayağa kırmızı vücut boyasıyla boyamıştı ve bu da yetmezmiş gibi ünlü şarkıcının bedenine 30 bin adet Swarovski kristali yapıştırılmıştı. Saçlarını kazıtan Doja Cat’in vücudu başından elbisesinin açıkta bıraktığı tüm noktalara kadar, yüzü de dahil, tamamen kırmızıydı ve bu boyanın üstüne yapıştırılan Swarovski kristalleri şarkıcıyı tanınmaz hale getirmişti.

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TAM 5 SAATTE HAZIRLANDI

Şarkıcının bu tuhaf makyajı, üzerine Swarovski kristalleri yapıştırılması ve sonra da Schiaparelli tasarımı giysisini ve aksesuarlarını giymesi tam 5 saat sürdü.

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