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  4. Doja Cat sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı! Herkes çıplak sandı

Doja Cat sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı! Herkes çıplak sandı

07.12.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Grammy ödüllü şarkıcı Doja Cat konser tarzıyla herkesi şoke etti. Ünlü şarkıcı sahneye çıktığında herkes onu çıplak sandı.

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Doja Cat, kıyafet seçimiyle sık sık gündeme geliyor. Neo-Nazi olarak bilinen komedyen Sam Hyde'ın resminin basılı olduğu tişörtü giyerek geçtiğimiz aylarda büyük tepki çeken şarkıcı yine yaptı yapacağını...

Doja Cat, moda söz konusu olduğunda gerçek bir risk alıcı olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

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Şarkıcı Scarlet Tour için sahnedeyken çok cüretkar, çıplaklık esintili bir kıyafet giydi.

Turnesi için türünün tek örneği kıyafetlerle öne çıkan 28 yaşındaki şarkıcı ten rengi bir kıyafetle sahne alırken dikkatleri üzerine çekti.

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Üstüne kolsuz, tüylü bir yelek giyen Doja Cat uzun çizmeleriyle de kombinini tamamladı. Hayranları tarafından X'e (eski adıyla Twitter) yüklenen fotoğraf ve videolarda Doja Cat sahnede kendinden emin adımlarla yürürken ve tezahürat yapan kalabalığa hit şarkılarını söylerken görülüyordu.

Bazı kliplerde, yıldız dans becerilerini sergilerken, sahnedeki ışıklandırma sayesinde herhangi bir kıyafet giymediği yanılsaması yarattı.

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Doja Cat moda yaşında
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