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  4. Doja Cat, ten rengi örümcek ağı elbisesiyle gecede dikkat çekti! Şoke eden görüntü

Doja Cat, ten rengi örümcek ağı elbisesiyle gecede dikkat çekti! Şoke eden görüntü

14.09.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV Video Müzik Ödülleri'nde Doja Cat, ten rengi örümcek ağı elbisesiyle hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmadı. Ünlü şarkıcının her yerinin ortaya çıktığı gecede kıyafet hiç beğenilmedi.

Hem enteresan tarzı hem de şarkılarıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Doja Cat yine şanına uygun bir seçim yaptı. 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılan ünlü şarkıcı herkesi şoke etti.

Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında yer alan Doja Cat, örümcek ağı gibi parlayan elbisesiyle hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmadı.

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27 yaşındaki Grammy Ödüllü şarkıcı, yırtık pırtık giysinin altına sütyen de giymeyince frikik vermekten de kaçınamadı. Bu durumu umursamayan şarkıcı pozlarını da sosyal medyada paylaştı.

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Doja Cat yalnızca ağların arasından zar zor görülebilen minik bir tanga giyerek geceye geldi ve sosyal medyanın da diline düştü.

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