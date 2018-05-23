Dokali Libya, Beşiktaş formasını giydi

Dokali Libya adlı futbolcunun Beşiktaş formalı paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dün gece Dokali Libya isimli bir futbolcunun Instagram'dan yaptığı paylaşım, ortalığı karıştırdı. Dokali Libya, imza ve uçak simgesiyle, yeni kulübüne imza atmaya gittiğini belirtmişti. Daha sonraki paylaşımı ise Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Çünkü Dokali'nin üstünde Beşiktaş forması vardı.

24 yaşındaki futbolcu bir fotoğraf daha paylaştı ve bu fotoğrafta 17 numaralı Beşiktaş forması giydiği görüldü. Dokali Libya, daha sonra "Mesajlarınız için teşekkürler. Her birine cevap için çok fazla ama hepsini gördüm. Hepinizi seviyorum ve destek için teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Dokali Libya'nın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, oyuncunun siyah-beyazlı takıma karşı olan sempatisi yüzünden de bu paylaşımı yapmış olabileceği konuşulan konular arasında...

DOKALİ LİBYA KİMDİR?

Dokali, 2013-2015 yılları arasında El Jaish takımlarında forma giyen Dokali Libya (Al Dokali Al Sayed) 2 yıl Al Wakrah takımında forma giydikten sonra yine Katar'ın Al Rayyan takımına transfer oldu. Al Dokali Al Sayed'in kariyerinde 1 Katar Kupası şampiyonluğu bulunuyor.. Dokali Libya (Al Dokali Sayed son sezonda 11 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı. (Fanatik)



