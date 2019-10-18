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Doktorlar bile şaşırdı! İzmir'de 680 gram metal yutan kişi hayatını kaybetti

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YAŞAM  | 18.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki bir adam, midesinden 680 gram metal parça çıkarılmasından bir müddet sonra yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, herkesi hayrete düşüren olay, Bornova ilçesinde yaşandı. İlçede ikamet eden E.D. (41) isimli bir adam, karın ağrısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ailesi tarafından kaldırıldı. E.D.’nin röntgen filmini çeken doktorlar, şahsın midesinde 200’e yakın 680 gram ağırlığında metal parça bulunduğunu tespit etti. Durumu kötüleşen hasta acil olarak ameliyata alındı.

Hastanın karnında tespit edilen metal cisimler yaklaşık 3 saat süren bir operasyonla alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırılan hasta, yaşadığı zehirlenmenin etkisiyle hayatını kaybetti.

"METALLERİN MİDEDE DURMASI METAL ZEHİRLENMESİNE YOL AÇTI"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, hasta hakkında yaptığı açıklamada, "Psikiyatrik rahatsızlığı olan bir hastamızdı. Bir takım rahatsızlıkları nedeniyle; metaller, mıknatıslar yutmuş. Hastanın midesinden yaklaşık 680 gram metal çıkarıldı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik; fakat bu metallerin midede durması uzun süre içersinde metal zehirlenmesine yol açtı. Buna bağlı bütün kan değerlerinde çok hızlı düşüş oldu. Bu metallerin oluşturduğu toksik zehirlenmeden dolayı bugün hastayı kaybettik” açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir bornova metal

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