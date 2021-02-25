MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas imajıyla beğeni topaldı

Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas imajıyla beğeni topaldı

25.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas imajıyla beğeni topaldı

Ekranlardan uzun süredir uzak olan 'Doktorlar' dizisinin 'Arslan'ı Devrim Nas yeni imajıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

'Doktorlar' dizisinin 'Arslan'ı Devrim Nas uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra bomba gibi dönüyor.

Çağan Irmak'ın BLU TV için çektiği Yeşilçam'da yer alacak olan Devrim Nas aynı zamanda Exxen için çekilen Olağan Şüpheliler dizisine de dahil oldu.

Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Devrim Nas'a beğeni yağdı. Devrim Nas Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Yeşilçam için "Çok özel, bizi heyecanlandıran bir işte birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum... İyi ki..." dedi.

1

10 yıl önce final yapan bir dönemin fenomen dizisi 'Doktorlar'da; Devrim Nas 'Doktor Arslan' rolüyle çok beğenilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Yasak Elma'nın Ender'inden dikkat çeken pozlar!Yasak Elma'nın Ender'inden dikkat çeken pozlar!
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy, Devrim Nas,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç değişmemiş bea

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Resmi belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı

Resmi belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Diğer Haberler

Selin Ciğerci'nin balmumu heykeli olay oldu!

Güzellik merkezine yaptığıyla olay oldu

Paloma Faith, göğüslerine lahana koyup paylaştı! İşte sebebi

Göğüslerine lahana koyup paylaştı!

Survivor ödül oyununda büyük kavga! Survivor'da Çağrı, Doğan, Dora ve Yiğit birbirine giriyor

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'dan elenen Yiğit: Benden önce Survivor'dan gitmesi gereken iki yarışmacı vardı!

Survivor'dan elendi takımını bombaladı! "Benden önce gitmesi gereken isimler..."

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan dikkat çeken pozlar

Yasak Elma'nın Ender'inden dikkat çeken pozlar!

Evi yanan Çılgın Sedat'ın son durumu! Engelli oğlu ve ailesiyle oraya sığındı

Evi yanan Çılgın Sedat'ın son durumu! Engelli oğlu ve ailesiyle oraya sığındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.