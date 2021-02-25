Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas imajıyla beğeni topaldı

'Doktorlar' dizisinin 'Arslan'ı Devrim Nas uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra bomba gibi dönüyor.

Çağan Irmak'ın BLU TV için çektiği Yeşilçam'da yer alacak olan Devrim Nas aynı zamanda Exxen için çekilen Olağan Şüpheliler dizisine de dahil oldu.

Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Devrim Nas'a beğeni yağdı. Devrim Nas Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Yeşilçam için "Çok özel, bizi heyecanlandıran bir işte birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum... İyi ki..." dedi.

10 yıl önce final yapan bir dönemin fenomen dizisi 'Doktorlar'da; Devrim Nas 'Doktor Arslan' rolüyle çok beğenilmişti.



