Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazındı! Yasemin Özilhan lüks teknesinden paylaştı! İkram masası şaşırttı

MYNET-Bir dönemin efsane dizisi Doktolar'da hayat verdiği 'Ela' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Yasemin Özilhan yıllar içindeki değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

BODRUM YORUMUYLA GÜNDEMDEYDİ

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü isim her paylaşımı ve her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak Bodrum yorumuyla dillere düşen Özilhan “Biz Bodrum’a tatile gittiğimizde evden dışarı pek çıkmadığımız için fiyatlarla ilgili bilgim yok” demiş bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

İKRAM MASASI ŞAŞIRTTI

Yasemin Özilhan şimdi de lüks teknesindeki tatilden karelerini paylaştı. Özilhan'ın ikram masası herkesi şaşırttı.

Zayıflığı ve fit hali ile dikkat çeken Yasemin Özilhan sadece meyvelerden oluşan bir masa kurdu.

Şeftali, nektari, kayısı, kiraz ve ananaslarla dolu masa sosyal medyada gündem oldu.