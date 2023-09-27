MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorlar'ın Ela'sıydı! Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Story başına...

Doktorlar'ın Ela'sıydı! Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Story başına...

27.09.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela Altındağ karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yasemin Özilhan, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Özilhan'ın sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Ünlü ismin story ve post başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı.

Melike Güner, Kutsi, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin fırtınalar estiren dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Yasemin Özilhan 1

İş insanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan son olarak 2019 yılında Mucize Doktor dizisine yine Doktor Ela rolü ile konuk oldu.
Yasemin Özilhan 2

Güzelliği ve lüks yaşansıtısıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü ismin story ve post başına elde ettiği kazancı duyanlar çok şaşırdı.

Yasemin Özilhan tarif

Zaman zaman sosyal medya hesabından sağlıklı yiyecek ve içeçek tarifleri veren Özilhan, Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa adlı magazin programındaki iddialara göre; story başına 40 bin TL, post başına 60 bin TL kazanıyor.

Yasemin Özilhan 5

Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından normal bulundu.

Yasemin Özilhan 4

Yasemin Özilhan 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. sezonda ateşli sahneler! Arabadaki o anlar olay oldu2. sezonda ateşli sahneler! Arabadaki o anlar olay oldu
Başörtülü pozu sosyal medyayı ikiye böldüBaşörtülü pozu sosyal medyayı ikiye böldü
Ünlü fenomenin aylık kirası dudak uçuklattı! Lüks evi gündem oldu Ünlü fenomenin aylık kirası dudak uçuklattı! Lüks evi gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan doktorlar Oyuncu aysun ilhan karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.