Doktorlar'ın Ela'sıydı! Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Story başına...

Melike Güner, Kutsi, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin fırtınalar estiren dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

İş insanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan son olarak 2019 yılında Mucize Doktor dizisine yine Doktor Ela rolü ile konuk oldu.



Güzelliği ve lüks yaşansıtısıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü ismin story ve post başına elde ettiği kazancı duyanlar çok şaşırdı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından sağlıklı yiyecek ve içeçek tarifleri veren Özilhan, Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa adlı magazin programındaki iddialara göre; story başına 40 bin TL, post başına 60 bin TL kazanıyor.

Yasemin Özilhan'ın sosyal medya kazancı bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından normal bulundu.





