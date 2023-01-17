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Doktorlar'ın 'Zenan'ı Melike Güner, Ömer dizisi için tesettüre girdi! İşte son hali

17.01.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar isimli dizideki Zenan karakteri ile hafızalara yerleşen Melike Güner, Ömer dizisiyle ekrana döndü. Dizi için tesettüre giren Melike Güner sosyal medyada da gündem oldu.

Doktorlar'ın 'Zenan'ı Melike Güner, Ömer dizisi için tesettüre girdi! İşte son hali

Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Doktorlar gibi unutulmaz dizilerde rol alan Melike Güner uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor.

Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı Ömer dizisine dahil olan Doktorlar dizisinde 'Zenan' olarak tanıdığımız Melike Güner dizide 'Çiçek' rolüne hayat veriyor.

Evlenen ve iki çocuğunu kucağına alan Güner uzun aradan sonra döndüğü ekranlarda proje için tesettüre girdi.

Ekran Alıntısı

Çiçek karakterini canlandıran Melike Güner, Reşat'ın imamlık yaptığı caminin altında yer alan aşevinde çalışan; yardım ve sevgiyi hayatının amacı olarak benimsemiş bir kişi olarak ekranlara geliyor.

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