Doktorlar'ın 'Zenan'ı Melike Güner, Ömer dizisi için tesettüre girdi! İşte son hali

Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Doktorlar gibi unutulmaz dizilerde rol alan Melike Güner uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor.

Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı Ömer dizisine dahil olan Doktorlar dizisinde 'Zenan' olarak tanıdığımız Melike Güner dizide 'Çiçek' rolüne hayat veriyor.

Evlenen ve iki çocuğunu kucağına alan Güner uzun aradan sonra döndüğü ekranlarda proje için tesettüre girdi.

Çiçek karakterini canlandıran Melike Güner, Reşat'ın imamlık yaptığı caminin altında yer alan aşevinde çalışan; yardım ve sevgiyi hayatının amacı olarak benimsemiş bir kişi olarak ekranlara geliyor.



