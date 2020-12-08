DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- "İnsanlar dışarıda bir şey olmamış gibi davranıyor oysa kameranın arka tarafında ayrı dramlar var"

"Ardından çok şiddetli baş ağrısı, iştahsızlık başladı. Tedavimi aksatmadan düzenli bir şekilde almaya başladım. Eşim de Kovid oldu, 2 çocuğumda da yüksek ateş semptomları gelişti. Çocuklarımızla biraz daha izole bir şekilde yaşamak zorunda kaldık. Bizim için biraz acı oldu çünkü yaşları küçüktü. Hem anneye hem babaya sarılma, konuşma ihtiyaçları oluyordu. Onları engellemek yorucu oldu."

Evli ve iki çocuk babası Berekatoğlu, yaklaşık iki ay önce Kovid-19 belirtilerinin kendisinde de başlaması üzerine hastanede test yaptırdığını belirtti.

Görevi gereği Kovid-19 yoğun bakım dahil birçok servisi gezen Berekatoğlu, AA muhabirine, mart ayından bu yana yoğun bir süreç yaşadıklarını belirterek, görevini sürdürürken Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nuh Berekatoğlu ve Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Kalkan, tedavi sürecinde yaşadıklarını ve verilen zorlu mücadeleyi anlattı.

- "Beyin kanaması geçirdiğimi sandım"

Berekatoğlu, nefes darlığı yaşamaları üzerine eşiyle hastaneye başvurduklarını dile getirerek, "Hastanede tomografimiz çekildi. Akciğerlerimizde de tutulma vardı. Bana hastaneye yatış önerildi. Durumum daha iyi olduğu için evde bu süreci geçirmek istedim. Peyderpey çok şiddetli baş ağrılarım oluştu." dedi.

Semptomların ağır olması nedeniyle ölüm korkusu yaşadığını aktaran Berekatoğlu, "O süreçte hatta vasiyetimi yazmayı düşündüm çünkü günü gününe tutmayan bir hastalık. İki saat iyisin ardından ölecek gibi oluyorsun. O kadar şiddetli baş ağrım vardı ki beyin kanaması geçirip ölüyorum sandım. İnsan sağlıklı düşünmeyi de yitiriyor." şeklinde konuştu.

Yoğun bakımda durumu çok ciddi olan hastaları takip ettiklerine işaret eden Berekatoğlu, hastalığı yaşadıktan sonra o çaresizliğin ne kadar zor olduğunu anladığını vurguladı.

- Gençler de ölüyor

Hastaların yanı sıra bir doktor arkadaşının da Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma yatırıldığını anlatan Berekatoğlu, şunları kaydetti: