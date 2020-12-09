DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- "Koronavirüs de deprem gibi bir afet"

İlk belirtileri hissettiğinde grip olduğunu düşündüğünü, eklem ağrılarını yorgunluğa bağladığını anlatan Matrak, "Testin pozitif çıkmasının ardından tedaviye başladık. Hastalığın son 3 günü zorlu geçti, fırtınalı günler gibiydi. Bakanlığımızın verdiği ilaçlarla sağlığıma kavuştum. Gençlerin hafif atlatacağı ya da ölmeyeceği gibi bir garanti yok. Genç meslektaşlarımızdan ve hastalarımızdan kaybettiklerimiz oldu." diye konuştu.

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, yeni tip koronavirüs ü ( Kovid-19 ) evinde gördüğü tedaviyle yenerek acil servisteki görevinin başına dönen Dr. Yusuf Can Matrak, salgını doğal bir afet gibi gördüğünü, henüz önlenemediğini ancak tedbir alarak zarar görmekten kurtulabileceklerini ifade etti.

Pandeminin de bir afet olarak düşünülmesi gerektiğini savunan Matrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs, deprem gibi. Depremi önleyemeyiz, ancak önlem alırız. Deprem nasıl bir afetse bu pandemi de afet. Bunu ortadan kaldıramıyoruz ama önlemimizi alacağız. Maske, mesafe ve temizlikle bu işi başaracağız."

- "Biz de üzülüyoruz, yıkılıyoruz"

Aynı hastanenin Başhekim Yardımcısı olan Dr. Mahmut Tekin de Kovid-19 tedavisinin ardından görevine döndüğünü belirterek, hastalığın büyük bir tedirginliğe neden olduğuna dikkat çekti.

"Doktor olmanıza rağmen acaba benim de nefesim daralacak mı, soluğum kesilecek mi, ben nasıl atlatacağım korkusu ve paniğini yaşıyorsunuz." diyen Tekin, hastaların verilen ilaçları kullanması, bol su içmesi ve mevsim meyvelerini tüketmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu hastalık nedeniyle annesini kaybettiğini anlata Tekin, sağlık personelinin elinden geleni yaptığını, vatandaşın da evinde kalarak ve tedbirlere riayet ederek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakınlarına, hastalarımızın iyileşmeye başladığını söylediğimizde yüzlerindeki gülümseme içimizi ısıtıyor ancak 'entübe olacak' dediğimizde dünyaları yıkılıyor, bizler de üzülüyoruz ve yıkılıyoruz. Acil servislerin içi en çok Kovid-19 olduğuna inanmayanlarla dolu. 'Bende şikayetler yok.' diyen çok insanımız var ama hepsi pozitif çıkıyor."

