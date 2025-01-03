Doktoru haftalar önce yayınlamıştı! Ferdi Tayfur'un son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan usta sanatçı Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

79 yaşındaki usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Usta sanatçıdan geriye haftalar önce doktoru ve basın danışmanı tarafından yayınlanan fotoğraflar kaldı... Ferdi Tayfur'un son fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Usta sanatçıya; 'Mekanın cennet olsun', 'Nurlar içinde uyu', 'Büyük ustaydı be' gibi yorumlar yapıldı.