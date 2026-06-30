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Dokununca yakıyor ama şifa dağıtıyor! Yiyen hastalıklardan korunuyor

Temas ettiğinde ciltte yanma ve kaşıntıya neden olan ısırgan otu, doğru şekilde hazırlandığında besin değeri yüksek bir bitki olarak sofralarda yer alabiliyor. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan ısırgan otu, özellikle geleneksel mutfakta çorba, kavurma ve salata gibi tariflerde sıkça kullanılıyor.

Dokununca yakıyor ama şifa dağıtıyor! Yiyen hastalıklardan korunuyor
Nilgün Arabacı

Doğada kendine özgü yakıcı tüyleriyle bilinen ısırgan otu, içerdiği formik asit ve histamin nedeniyle ciltte kısa süreli yanma hissi oluşturabiliyor. Ancak haşlama veya kurutma işlemi sonrasında bu etki ortadan kalkıyor ve bitki güvenli şekilde tüketilebiliyor.

Uzmanlar, ısırgan otunun dengeli beslenmenin bir parçası olarak değerlendirilebileceğini, ancak herhangi bir hastalığı tedavi ettiği veya "iltihabı sıfırladığı" yönündeki iddiaların bilimsel olarak kesinleşmediğini vurguluyor.

Dokununca yakıyor ama şifa dağıtıyor! Yiyen hastalıklardan korunuyor 1

ANTİOKSİDAN VE MİNERAL DESTEĞİ SAĞLIYOR

Isırgan otu; C vitamini, K vitamini, demir, magnezyum ve potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeriyor. Ayrıca polifenoller ve flavonoidler gibi antioksidan bileşikler sayesinde hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabiliyor.

Bazı araştırmalar, ısırgan otunun iltihaplanmayla ilişkili biyolojik süreçler üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koysa da, bu etkilerin insanlar üzerindeki düzeyi konusunda daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç bulunuyor.

Dokununca yakıyor ama şifa dağıtıyor! Yiyen hastalıklardan korunuyor 2

GELENEKSEL OLARAK ALERJİ VE EKLEM ŞİKAYETLERİNDE DE KULLANILIYOR

Isırgan otu, halk arasında mevsimsel alerji belirtilerini hafifletmek ve eklem rahatsızlıklarında destek amacıyla uzun yıllardır kullanılıyor. Ancak uzmanlar, bu amaçlarla kullanımın doktor önerisinin yerine geçmeyeceğini hatırlatıyor.

MUTFAKTA NASIL TÜKETİLİR?

Yakıcı etkisini kaybetmesi için ısırgan otunun kısa süre haşlanması yeterli oluyor. Ardından farklı tariflerde değerlendirilebiliyor.

Salata: Kısa süre haşlanan yapraklar zeytinyağı, limon, sarımsak ve cevizle hazırlanabiliyor.

Kavurma veya borani: Soğan ve sarımsakla sotelenerek, isteğe göre bulgur ya da pirinç eklenip pişirilebiliyor. Sarımsaklı yoğurtla servis edilebiliyor.

Çorba: Sebzelerle birlikte pişirilerek besleyici bir çorba hazırlanabiliyor.

Dokununca yakıyor ama şifa dağıtıyor! Yiyen hastalıklardan korunuyor 3

TOPLARKEN VE TÜKETİRKEN DİKKAT

Isırgan otu toplanırken mutlaka eldiven kullanılmalı. Ayrıca bitkinin yol kenarları veya ağır metal kirliliği riski bulunan alanlardan değil, temiz bölgelerden toplanması öneriliyor.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, böbrek hastalığı bulunanlar, hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişilerin ise düzenli olarak tüketmeden önce doktora danışmaları tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ısırgan otu
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