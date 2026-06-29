YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Etiyopya'dan dünyaya uzanan asırlık lezzet: Harar kahvesi

Kahvenin ana vatanı Etiyopya'da yetişen dünyaca ünlü "Harar" kahvesi, yoğun aroması, kendine özgü lezzeti ve asırlardır değişmeyen geleneksel tüketim alışkanlıklarıyla kültürel mirasın merkezinde yer alıyor.

Etiyopya'dan dünyaya uzanan asırlık lezzet: Harar kahvesi

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Harar şehrinde yetişen kahve, bölgenin kurak ve az yağışlı hava şartları ile rakımlı coğrafyası sayesinde ağaçta yavaş olgunlaşıyor.

Bu yavaş yetişme süreci, bitkinin topraktaki tüm mineralleri çekirdeğe daha yoğun aktarmasına ve meyvenin doğal şeker oranının artmasına olanak tanıyor.

Endüstriyel ilaç ve yapay gübre kullanılmadan doğal ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kahve, hasat döneminde yerel çiftçiler tarafından toplanıyor. Hasat edilen meyveler ise güneşin altına bırakılarak kurutuluyor.

Etiyopya dan dünyaya uzanan asırlık lezzet: Harar kahvesi 1

Kurutulan kahveler, çekirdek boyutlarına ve kalitesine göre sınıflara ayrılarak hem yerel pazarda tüketime sunuluyor hem de yurt dışındaki nitelikli kahve işletmelerine ihraç ediliyor.

Damakta bıraktığı kalıcı tat ve içim kolaylığıyla bilinen Harar kahvesi, espresso ve filtre kahve demlemelerinin yanı sıra pudra kıvamında öğütülerek cezve kullanımına ve geleneksel Türk kahvesi pişirme yöntemine uyumlu şekilde tüketilebiliyor.

Küresel pazarda sıklıkla tüketilen bu özel çekirdek, yetiştirildiği bölgede çok daha farklı geleneksel tekniklerle hazırlanarak günlük yaşamın parçası haline geliyor.

Etiyopya dan dünyaya uzanan asırlık lezzet: Harar kahvesi 2

"HARAR'DA KAHVEYİ 4 ŞEKİLDE TÜKETİYORUZ"

Harar'da yaşayan Sozit Meftuh, bölgede kahveyi 4 farklı şekilde kullandıklarını söyledi.

Kahvenin çekirdeğini kavurup, daha sonra pişirip içtiklerini belirten Meftuh, ikinci olarak da kabuğunu kullandıklarını anlattı.

Meftuh, "Kabuğu boş oluyor. Kahve taneleri tam oluşmamış olanları alıyoruz ve onu da iki farklı zamanda kullanıyoruz. Mutlu anlarda, düğünlerde ve üzüntülü, yas döneminde kullanılıyor." dedi.

Kahveyi tereyağı ve şekerle hazırlayarak yemek yaptıklarını da kaydeden Meftuh, "Üçüncüsünde kahve kabukları sütlü çayda kullanılıyor. Dördüncüsünde de yapraklarını kullanıyoruz. Yaprakları da büyük günlerde, kandillerde genelde dua ederken kullanıyoruz. Yaprakları pişiriyoruz, çay şeklinde hazırlanıyor. Bu 4 şekilde kahveyi tüketiyoruz Harar'da." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de ilk ve tek: Yurt dışından bile tatmaya geliyorlarTürkiye'de ilk ve tek: Yurt dışından bile tatmaya geliyorlar
Kardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttıKardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
kahve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Gözaltına alınmıştı! Tamar Tanrıyar hakkında yeni karar

Son dakika: Gözaltına alınmıştı! Tamar Tanrıyar hakkında yeni karar

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.