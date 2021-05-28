Dokuz Eylül Üniversitesi güneş enerjisinin tüketimi ve depolanmasına ilişkin araştırma yapacak

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi ve İran Teknoloji ve Bilim Üniversitesi, ortak yürüttükleri proje kapsamında güneş enerjisinin tüketimi ve depolanmasına ilişkin araştırma yapacak.

Dokuz Eylül Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi (MSRT) arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde çıkılan ortak araştırma projesi çağrısı sonuçlandı.

Geçen yıl açılan çağrı kapsamında toplam 25 ortak projenin desteklenmesine karar verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İran Teknoloji ve Bilim Üniversitesinin ortak yürüttüğü ‘Şebekeden bağımsız uygulamalar için güneş ve hidrojen enerjisi bazlı elektrik ve sıcak su üretim sisteminin çok amaçlı optimizasyonu’ projesi de destek verilecek projeler arasında yerini aldı.

Proje kapsamında güneş enerjisinin son kullanıcının taleplerini karşılaması, fazla enerjinin depolanması ile kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaca bağlı olarak elektrik ve sıcak su üretim konfigürasyonu geliştirilmesi hedefleniyor.