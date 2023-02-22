“Dokuz kere evlendim” demişti! Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedeler için seferber olan isimlerden biri de Eda Ece'ydi. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Türkiye Tek Yürek yayınına makyajsız katılması ile gündem olmuştu. Sevilen ismin bir süredir beraber olduğu Buğrahan Tuncer ile evleneceği öğrenildi.

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğra Tuncer ile haziran ayında dünya evine girecek.

Sabah'ın haberine göre Anadolu Efes'te oynayan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile Eda Ece, 8 Haziran'da evlenecek.

Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim” demişti.



