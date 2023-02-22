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  4. “Dokuz kere evlendim” demişti! Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

“Dokuz kere evlendim” demişti! Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

22.02.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. 2019 yılında aşklarına başlayan ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu.

“Dokuz kere evlendim” demişti! Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedeler için seferber olan isimlerden biri de Eda Ece'ydi. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Türkiye Tek Yürek yayınına makyajsız katılması ile gündem olmuştu. Sevilen ismin bir süredir beraber olduğu Buğrahan Tuncer ile evleneceği öğrenildi.

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Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğra Tuncer ile haziran ayında dünya evine girecek.

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Sabah'ın haberine göre Anadolu Efes'te oynayan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile Eda Ece, 8 Haziran'da evlenecek.

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Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim” demişti.

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