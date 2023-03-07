“Dokuz kere evlendim” demişti! Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin düğün tarihi ertelendi

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan Eda Ece beş yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 8 Haziran'da evlenecekti. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve çift düğün tarihini erteleme kararı aldı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Eda Ece ile Buğrahan Tuncer 20 Haziran'da nikah masasına oturacak. Çiftin düğün yeri ise Boğaz'a nazır lüks bir otelde olacak.

Dizilerinde 9 kez gelinlik giyen Eda Ece, yabancı bir moda evinin katoloğundan beğenip sipariş ettiği gelinliği giyecek.

Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim” demişti.



