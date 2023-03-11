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"Dokuz Kocalı Hürmüz’den fazlayım" demişti! Tuğba Altıntop imam nikahı hesabını yanlış yapmış

11.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafet El Roman'ın eski eşi manken Tuğba Altıntop açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Daha önce katıldığı bir programda "Dokuz Kocalı Hürmüz’den fazlayım" sözleriyle dikkat çeken Altıntop bu defa hesabı yanlış yaptığını açıkladı. Bakın ünlü isim imam nikahı ile kaç kere evlenmiş.

"Dokuz Kocalı Hürmüz’den fazlayım" demişti! Tuğba Altıntop imam nikahı hesabını yanlış yapmış

1996 yılında dereceye girdiği "Miss Turkey" güzellik yarışmasıyla ve Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle tanıdığımız Tuğba Altıntop son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor.

Daha önce katıldığı bir programda imam nikahı sözleri ile dikkat çeken Tuğba Altıntop'tan şaşırtan bir açıklama daha geldi. Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Altıntop, çok konuşulan imam nikahı açıklamasıyla ilgili konuştu.

Tuğba Altıntop 1

"YANLIŞ HESAPLAMIŞIM"

Ensonhaber’de yer alan açıklamalara göre; "Matematikten sınıfta kaldım." diyen eski manken şunları söyledi: "Bir anda sorulunca heyecan yaptım, 8 imam 1 resmi nikahım var dedim. Sonra hesaplayınca yanlış olduğunu fark ettim. Çok fazla söylemişim doğrusu 3 imam nikahım var. Diğerleri arkadaşımdı. Yanlış hesaplamışım matematikten sınıfta kaldım." sözleriyle dikkat çekti.

Tuğba Altıntop 2

“7 KOCALI HÜRMÜZ’DEN FAZLAYIM" DEMİŞTİ

Altıntop, daha önce katıldığı bir programda “7 kocalı Hürmüz’den fazlayım. 8 imam, 1 resmi nikâh kıydım. Rafet dışındakileri tanımıyorsunuz. 2.5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu.” demiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Tuğba Altıntop 3

1 HAFTA SONRA İMAM NİKAHINI BOZMUŞ

Ünlü isim bu açıklamalarla da kalmayıp şunları söylemişti; "8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet’te de mehir vardı. Hiçbirisinden mehir almadım. Ben yeter ki boşanayım derdindeyim. 2,5 - 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu. Sizin bildiğiniz isim değil, sadece Rafet’i biliyorsunuz. Allah izin verirse tabii ki resmi ve imam nikah olmak kaydıyla inşallah Allah’ım bana nasip eder de aklımdaki kişiyle evlenirim. Maşallah tanıdık imamlarımız da vardı. Allah razı olsun." demişti.

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