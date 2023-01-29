Dokuz Oğuz Batur Karanlık kimdir? Dokuz Oğuz'un Batur'u Kubilay Aka kaç yaşında? İşte Kubilay Aka filmleri ve dizileri...

Kubilay Aka, Dokuz Oğuz dizisindeki Batur rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Aktoldaş yer alırken hikayesi ise Süleyman Çobanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Peki Dokuz Oğuz'un Batur'u Kubilay Aka kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın filmleri ve dizileri...

DOKUZ OĞUZ'UN BATUR'U KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 doğumlu Kubilay Aka 27 yaşındadır. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünde tamamladı. Bir süre havaalanında çalıştıktan sonra oyunculuk sektörüne, 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi ile adım attı.

KUBİLAY AKA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016-2017 Vatanım Sensin: Ali Kemal

2017 Arif V 216: Yakışıklı Kemal

2017-2021 Çukur: Celasun

2018: Aşk Bu Mu?: Umut

2020- 2021 Aşk 101: Kerem

