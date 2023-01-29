Dokuz Oğuz Batur Karanlık kimdir? Dokuz Oğuz'un Batur'u Kubilay Aka kaç yaşında? İşte Kubilay Aka filmleri ve dizileri...

Kubilay Aka, Dokuz Oğuz dizisindeki Batur rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Aktoldaş yer alırken hikayesi ise Süleyman Çobanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Peki Dokuz Oğuz'un Batur'u Kubilay Aka kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın filmleri ve dizileri...
12 Nisan 1995 doğumlu Kubilay Aka 27 yaşındadır. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünde tamamladı. Bir süre havaalanında çalıştıktan sonra oyunculuk sektörüne, 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi ile adım attı.
2016-2017 Vatanım Sensin: Ali Kemal
2017 Arif V 216: Yakışıklı Kemal
2017-2021 Çukur: Celasun
2018: Aşk Bu Mu?: Umut
2020- 2021 Aşk 101: Kerem