Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? Kubilay Aka başrolde olacak!

Reytinglere yenilen dizilerin final yapmasıyla yeni diziler ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu dizilerden biri de, başrolünde Kubilay Aka'nın yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi oldu. Dokuz Oğuz dizisi 28 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında yerini alacak. Hikayesini, senarist Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı Dokuz Oğuz dizisinde Türklük, savaş, beraberlik konuları işlenecek.
“Dokuz Oğuz”, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…
Kubilay Aka
Deniz Işın
Yasemin Kay Allen
Hakan Boyav
Tuncer Salman
Dağhan Külegeç
Kayhan Açıkgöz
Serhan Onat
Rami Narin
Volkan Keskin
Taylan Meydan
Sahra Şaş
Mehmet Çevik