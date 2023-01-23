Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? Kubilay Aka başrolde olacak!

Reytinglere yenilen dizilerin final yapmasıyla yeni diziler ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu dizilerden biri de, başrolünde Kubilay Aka'nın yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi oldu. Dokuz Oğuz dizisi 28 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında yerini alacak. Hikayesini, senarist Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı Dokuz Oğuz dizisinde Türklük, savaş, beraberlik konuları işlenecek.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Dokuz Oğuz”, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kubilay Aka

Deniz Işın

Yasemin Kay Allen

Hakan Boyav

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç

Kayhan Açıkgöz

Serhan Onat

Rami Narin

Volkan Keskin

Taylan Meydan

Sahra Şaş

Mehmet Çevik



