Dokuz Oğuz'un Tomris Albay'ı Yasemin Allen'ın küçüklüğü herkesi şaşırttı! "Tam bir bıcırık"

Oyuncu Yasemin Allen yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan oyuncu, özellikle Twitter hesabından paylaştıklarıyla zaman zaman gündem oluyor. Yıllar içinde geçirdiği değişimi merak edilen oyuncunun çocukluk ve gençlik hallerini görenler tanıyamıyor.

Henüz beş yaşındayken annesi Suna Yıldızoğlu ile birlikte 'Bir Başka Gece' adlı programa konuk olan Allen'ın bilmiş halleri dikkat çekmişti. Sunucunun 'Golfçü nasıl olunur" sorusuna 'Annemi ısırarak' diye cevap veren Allen, annesi Suna Yıldızoğlu'nu panikletmişti.

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Daha sonrasında sekiz yıl kadar Avustralya'da öğrenim gören Allen, aslında Türkiye'ye gelmeyi hiç istemediğini söylüyor.

Güzel oyuncunun çocukluk fotoğraflarını görenler oldukça şaşırıyor. Allen'in fotoğraflarına, "Tam bir bıcırık", "Evrim diye bir şey olmadığının kanıtı", " O zamandan belliymiş modacı olacağı" gibi yorumlar geliyor.



"ÇOK SAF BİRİ DEĞİLİM"

Yasemin Kay Allen yıllar önce verdiği bir röportajda annesi ile olan ilişkisini şu şekilde anlatıyor:

"Annem beni hiçbir şekilde bir tarafa itmeye çalışmadı. Temponun çok yoğun olacağını söyledi ve "Buna katlanabileceğini düşünüyorsan yap" dedi. Başrolü oynayacak olmam, oyunculuk dersleri alabilecek olmam kararımı vermemde daha etkili oldu. İnanmadığım bir senaryo olsaydı zaten oynamazdım."

Saf ve masum bir yüze sahip olduğunu anlatan oyuncu, aslında tam aksi karakterde biri olduğunu söylemişti. Allen kendini, "Bana hep "Çok masum bir yüzün var" diyorlar ama ben böyle çok saf biri değilim." cümleleriyle anlatmıştı.

