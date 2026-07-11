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Ankaralı Ayşe Demet Özdemir'in şöhret yolculuğunu anlattı! 'Asıl hocası ablası' deyince... Herkes onu merak etti

Ankaralı Ayşe, bir dönem dansçılığını yapan Demet Özdemir hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunu. Ankaralı Ayşe, Demet Özdemir'in ekibine katılma sürecini anlattı ve 'Asıl hocası ablası' deyince herkes ünlü ismin ablasını merak etti.

Ankaralı Ayşe Demet Özdemir'in şöhret yolculuğunu anlattı! 'Asıl hocası ablası' deyince... Herkes onu merak etti
Öznur Yaslı İkier

Ankaralı Ayşe lakaplı Ayşe Dinçer 'Yaz Bir Şarkı' programına konuk oldu. Ankaralı Ayşe, 16 yıl önce dansçısı olan Demet Özdemir ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde ekranların aranılan yüzlerinden olan Demet Özdemir'in oyuncu olmadan önceki hayatından bahseden Ankaralı Ayşe ünlü isim için şu ifadeleri kullandı;

Ankaralı Ayşe Demet Özdemir in şöhret yolculuğunu anlattı! Asıl hocası ablası deyince... Herkes onu merak etti 1

'ASIL HOCASI ABLASI'
''Gerçekten uyum sağlıyordu. Asıl dans hocası onun ablası. O dans grubumuza ablası sağ olsun öncülük ediyordu, dansçılarımızla ilgileniyordu. Bir gün dansçılarımızdan bir tanesi hastalandı, gelemedi. Sonra bizleri arayıp 'Kardeşim var onun yerine getireyim en azından eksik olmasın dansçı sayısı' dedi. Biz de 'Tamam olsun, problem yok' dedik. O gün geldi, ondan sonra da bayağı bir süre devam etti. Şu an tam hatırlamıyorum ama bir sezon rahat çalıştık.''

HERKES ONU MERAK ETTİ

Ankaralı Ayşe'nin Demet Özdemir'in ablasından bahsetmesi üzerine Özdemir'in ablası merak edildi.

Ankaralı Ayşe Demet Özdemir in şöhret yolculuğunu anlattı! Asıl hocası ablası deyince... Herkes onu merak etti 2

Demet Özdemir'in ablası Derya bir dönem çeşitli reklam filmlerinde, dergi kapaklarında ve katalog çekimlerinde yer almıştır. Aynı zamanda modellik yapan Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' şarkısının klibinde oynamış.

Ankaralı Ayşe Demet Özdemir in şöhret yolculuğunu anlattı! Asıl hocası ablası deyince... Herkes onu merak etti 3

Derya Özdemir ilerleyen yıllarda ise televizyon ve sanat dünyasından uzaklaşarak daha sakin ve gözlerden uzak özel bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir.

Ankaralı Ayşe Demet Özdemir in şöhret yolculuğunu anlattı! Asıl hocası ablası deyince... Herkes onu merak etti 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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