Ankaralı Ayşe Demet Özdemir'in şöhret yolculuğunu anlattı! 'Asıl hocası ablası' deyince... Herkes onu merak etti

Ankaralı Ayşe lakaplı Ayşe Dinçer 'Yaz Bir Şarkı' programına konuk oldu. Ankaralı Ayşe, 16 yıl önce dansçısı olan Demet Özdemir ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde ekranların aranılan yüzlerinden olan Demet Özdemir'in oyuncu olmadan önceki hayatından bahseden Ankaralı Ayşe ünlü isim için şu ifadeleri kullandı;

'ASIL HOCASI ABLASI'

''Gerçekten uyum sağlıyordu. Asıl dans hocası onun ablası. O dans grubumuza ablası sağ olsun öncülük ediyordu, dansçılarımızla ilgileniyordu. Bir gün dansçılarımızdan bir tanesi hastalandı, gelemedi. Sonra bizleri arayıp 'Kardeşim var onun yerine getireyim en azından eksik olmasın dansçı sayısı' dedi. Biz de 'Tamam olsun, problem yok' dedik. O gün geldi, ondan sonra da bayağı bir süre devam etti. Şu an tam hatırlamıyorum ama bir sezon rahat çalıştık.''

HERKES ONU MERAK ETTİ

Ankaralı Ayşe'nin Demet Özdemir'in ablasından bahsetmesi üzerine Özdemir'in ablası merak edildi.

Demet Özdemir'in ablası Derya bir dönem çeşitli reklam filmlerinde, dergi kapaklarında ve katalog çekimlerinde yer almıştır. Aynı zamanda modellik yapan Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' şarkısının klibinde oynamış.

Derya Özdemir ilerleyen yıllarda ise televizyon ve sanat dünyasından uzaklaşarak daha sakin ve gözlerden uzak özel bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir.