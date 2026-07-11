Burcu Özberk ekrana dönüyor! Sonunda anlaşmaya vardı

Uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak olan Burcu Özberk sonunda anlaşmaya vardı.

Burcu Özberk, NOW’ın Mehmet Yiğit Alp’in patronu olduğu NTC Medya imzalı “Anne Yarısı” dizisiyle anlaştı. Özberk, Kapadokya’nın büyülü coğrafyasında çekilecek olan dizide güçlü bir öğretmen olan Zeynep'e hayat verecek.

Zeynep, Almanya’da acı bir olaya kurban giden kardeşi Zeren’den emanet kalan yeğeni Ege’nin peşinden gittiği Kapadokya’da büyük bir savaşın ortasında bulacak.

Özberk, dizide Ali Altay’a hayat verecek olan Cihangir Ceyhan’la partner olacak. Birse Altuntaş'ın haberine göre; temmuzun son haftası okuma provası yapılacak olan dizinin 1 Ağustos’ta sete çıkması bekleniyor.