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Burcu Özberk ekrana dönüyor! Sonunda anlaşmaya vardı

NTC Medya imzalı “Anne Yarısı” dizisinin başrol kadın oyuncusu belli oldu. Yönetmen Semih Bağcı’nın çekeceği, Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in kaleme alacağı dizinin “Zeynep”i Burcu Özberk oldu.

Burcu Özberk ekrana dönüyor! Sonunda anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak olan Burcu Özberk sonunda anlaşmaya vardı.

Burcu Özberk, NOW’ın Mehmet Yiğit Alp’in patronu olduğu NTC Medya imzalı “Anne Yarısı” dizisiyle anlaştı. Özberk, Kapadokya’nın büyülü coğrafyasında çekilecek olan dizide güçlü bir öğretmen olan Zeynep'e hayat verecek.

Burcu Özberk ekrana dönüyor! Sonunda anlaşmaya vardı 1

Zeynep, Almanya’da acı bir olaya kurban giden kardeşi Zeren’den emanet kalan yeğeni Ege’nin peşinden gittiği Kapadokya’da büyük bir savaşın ortasında bulacak.

Burcu Özberk ekrana dönüyor! Sonunda anlaşmaya vardı 2

Özberk, dizide Ali Altay’a hayat verecek olan Cihangir Ceyhan’la partner olacak. Birse Altuntaş'ın haberine göre; temmuzun son haftası okuma provası yapılacak olan dizinin 1 Ağustos’ta sete çıkması bekleniyor.

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Burcu Özberk
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