Sahra Şaş, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz dizisi ile ekranlara geldi. Başrolde Kubilay Aka'nın bulunduğu Dokuz Oğuz dizisinin Umay'ı Sahra Şaş hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Dokuz Oğuz'un Umay'ı Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş kaç yaşında? İşte Sahra Şaş'ın dizileri ve filmleri...

DOKUZ OĞUZ'UN UMAY'I SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

15 Kasım 1994 İstanbul doğumlu Sahra Şaş 26 yaşındadır. Oyunculuk hayatına, 2013'te rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile başladı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Bizim Hikaye gibi dizilerin de oyuncu kadrolarında yer aldı.

SAHRA ŞAŞ DİZİ VE FİLMLERİ

2018 – Bizim Hikaye (Çiçek) (TV Dizisi)

2018 – Martı (Mediha) (Sinema Filmi)

2017 – Kadın (Berşan) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Rüveyda) (TV Dizisi)

2015 – Kösem Sultan (Dilber) (TV Dizisi)

2015 – Aşkın Dili Yok (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan (TV Dizisi)

