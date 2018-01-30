MAGAZİN

Dolandırıcıların hedefi Berrak Tüzünataç oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 15:57 | Son Güncelleme

33 yaşındaki oyuncu Berrak Tüzünataç, ülkemizde sıklıkla rastlanan telefon dolandırıcılığa karşı takipçilerini uyardı.

Dolandırıcıların hedefi Berrak Tüzünataç oldu!

Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Güzel oyuncu, ülkemizde sıklıkla görülen telefon dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılara itibar etmeyen Tüzünataç, kendisini dolandırmaya çalışan kişi ya da kişilerin aradığı numarayı sosyal medya hesabından paylaşarak ifşa etti.

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Berrak Tüzünataç, magazin dünyamıza sosyetik güzel olarak dahil olan isimlerden biri.

Dergi kapaklarında yer bulması ve stili onu tanınır kıldı. Pek çok moda çekiminde yer alması ise popülaritesini artırdı.

Tüzünataç, daha sonra kariyerini oyunculuk üzerine odakladı.

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Yaz aylarında tatil beldelerinde çekilen fotoğrafları ise neredeyse tüm magazin gazeteleri, programları ve internet sitelerinde sıklıkla yer buldu.

Spora tutkusu, ata binmesi ve ekstrem sporları yapabilmesiyle tanınıyor.

Kariyerinin en önemli çıkışlarından birini Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alarak gerçekleştirdi.

Güzelliğinden asla taviz vermeyen Berrak Tüzünataç, ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla da gündemde kalmayı bildi. Nejat İşler, Şahan Gökbakar, Birkon Sokullu, Can Bonomo gibi isimlerle birliktelik yaşadı.

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Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz yıl, rol aldığı Fi dizisinin tanıtımı kapsamında Fransa’nın Cannes şehrinde uluslararası bir fuarda da boy föstermişti.

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