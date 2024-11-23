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  4. Dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelmişti! Kerimcan Durmaz'ın aldığı yılbaşı ağacının fiyatı dudak uçuklattı! O da şaşırdı ama bakın ne yaptı...

Dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelmişti! Kerimcan Durmaz'ın aldığı yılbaşı ağacının fiyatı dudak uçuklattı! O da şaşırdı ama bakın ne yaptı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 15:27
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Yakın arkadaşı Samet Laçina'yla birlikte YouTube kanalına içerik üreten Kerimcan Durmaz, evini yılbaşına hazırladı. Durmaz'ın aldığı yılbaşı ağacının fiyatı ise herkesi şaşırttı.

Dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelmişti! Kerimcan Durmaz'ın aldığı yılbaşı ağacının fiyatı dudak uçuklattı! O da şaşırdı ama bakın ne yaptı...

Şarkıları ve tarzıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son günlerde hakkındaki skandal dolandırıcılık iddiasıyla konuşulmuştu. Çağla Çetin isimli bir kadın Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığını iddia etmişti.

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YouTube kanalında yayınladığı videosunda "Arkadaşlar böyle abuk subuk şeyler. Benden bir açıklama bekliyorsunuz ama neye açıklama yapayım. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı? Bu insanlara mı açıklama yapayım?" diyerek açıklalma yapmıştı.

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Evlilik vaadiyle dolandırdı mı? İlk kez konuştu... Evlilik vaadiyle dolandırdı mı? İlk kez konuştu...

YILBAŞI AĞACININ FİYATI ŞOKE ETTİ!

Aktif olarak Samet Laçina'yla birlikte YouTube kanalına içerik üreten Kerimcan Durmaz, son yayınladığı videoda yılbaşı ağacının fiyatını açıkladı. Evini yılbaşına hazırlayan fenomen isim yılbaşı ağacı alırken yaşadıklarını anlattı.

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"Yılbaşı konseptiyle ilerliyoruz. Öncelikle evimize bir çam ağacı almak istedik. Son 5 yıldır aynı çam ağacıyla ilerliyoruz. Gerçekten çok çileler çektim" diyen Kerimcan Durmaz, "Bir de firmalar falan var. İstediğin, olay bir çam ağacını yapıyorlar. 2 sene önce 35 bindi, sonra bir 75 duydum. Bu sene 150'si vardır. Gittik aldık ama nasıl bir alış. Furkan daha önce buraya gitmiş. Diyor ki 'Bir tane ağaç gördüm, bayıldım ve 6 bin TL.' Ne diyorsun ya dedim... Gidelim, bakıp alalım dedim. Gittik biz bugün Dudullu'ya. Girdik süs eşya satan yere. Gördüm bu ağacı. Dedim ne kadar? Dedi ki'28 bin TL.' Biz şok." dedi.

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Durmaz, "Düşündüğümüz şeyi düşünebiliyor musunuz o an? 6 bin TL hayaliyle gidiyoruz ve 28 bin TL'lik bir ağaçla karşılaşıyoruz. Ben de 'Biz bu hayallerle geldik, 28 bin buna bütçem yok, indirir misiniz biraz?' Sizin güzel hatrınıza deyip 20 bin TL'ye indirdiler ve aldık." ifadelerini kullandı.

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Kerimcan Durmaz
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