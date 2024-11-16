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Evlilik vaadiyle bir kadını dolandırdı mı? Kerimcan Durmaz o skandal iddiayla ilgili ilk kez konuştu! 'Geçti onlar eskidendi...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.11.2024 10:18
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Geçtiğimiz günlerde Çağla isimli bir kadın sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'la ilgili skandal iddialarla canlı yayına çıkmıştı. Kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını söyleyen Çağla Çetin'in anlattıkları şoke etmişti. Kerimcan Durmaz ise günlerdir sessizliğini koruyordu. Ünlü isim ilk kez dolandırıcılık iddiasıyla ilgili konuştu.

Evlilik vaadiyle bir kadını dolandırdı mı? Kerimcan Durmaz o skandal iddiayla ilgili ilk kez konuştu! 'Geçti onlar eskidendi...'

Yıllardır geniş bir kitleye hitap eden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıları ve tarzıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Son günlerde ise hakkındaki skandal bir iddia ortalığı karıştırdı. Çağla Çetin isimli bir kadın Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığını iddia etti.

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"ERKEK GİBİYDİ"

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılan Çetin, "Ben böyle tanındım. O yüzden böyle çıkmak zorundayım. Ama ben de bu durumdan sıkıldım' diyordu. Gayet normaldi benim yanımda. Gayet erkek gibiydi. 2016 senesinde tesadüfen Instagram üzerinden tanıştım Kerimcan ile. Profilinde sahne takvimi vardı. Frankfurt'taki sahnesine gelmek istediğini belirterek mesaj attım. Yüz yüze de görüşebilme şansımız var mı diye sordum. O da tabii ki diyerek beni kulise çağırdı. Gittim, izledim. Kulise gittim konuştuk. Bu olaydan sonra her hafta Almanya'ya gelmeye başladı. Ben de her hafta yanına gitmeye başladım. Öyle öyle biz yakınlaştık. Numarasını aldım ve mesajlaştık. 10 yıllık tanışıyor gibiydik. Samimiydi. 180 bin Euro para verdim." demişti.

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KERİMCAN DURMAZ AÇIKLAMA YAPTI!

Günlerdir bu iddia karşısında sessizliğini koruyan ünlü fenomen, YouTube kanalında yayınladığı son videosunda "Arkadaşlar böyle abuk subuk şeyler. Benden bir açıklama bekliyorsunuz ama neye açıklama yapayım. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı? Bu insanlara mı açıklama yapayım?" dedi.

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"Bunlara meze mi olayım? Artık geçti onlar, eskidendi. Hiç kimseye cevap vermiyorum. Ancak yasal yollarla iletişimimizi kurabiliriz. Abuk subuk her gördüğünüz şeye inanmayın." ifadelerini kullandı.

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