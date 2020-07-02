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Dolaşan kablo derdine son! Mandal ve tuvalet kağıdı rulosu sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Tam ihtiyaç duyduğumuz anda çantadan çekip çıkardığımız ama bir türlü kullanamadığımız kulaklıklar hepimizin ortak derdi. Çünkü nasıl oluyorsa oluyor ve o kulaklıkların kabloları durduğu yerde birbiri içine geçip çözülmesi zor bir düğüm haline geliyor. Eğer siz de dolanıp duran ve lazım olduğunda yardımınıza koşmayan kablolardan bıktıysanız bu ipuçlarını çok seveceksiniz demektir.

Dolaşan kablo derdine son! Mandal ve tuvalet kağıdı rulosu sayesinde...

Çanta içinde, cepte, masa üstünde... Nerede olursa olsun kablolar bir şekilde birbirine dolanıyor. Siz ne kadar dikkat etseniz de bu duruma engel olamıyorsunuz. Oysaki teknoloji çok gelişti. İnsanoğlunun artık böyle bir derdinin olmaması gerek, değil mi ama? İşte biz de bugün sizlere dolaşan kabloları kabus olmaktan çıkaracak ipuçlarından bahsedeceğiz.

TEKNOLOJİYE MANDAL DARBESİ

Mandallar çamaşır asmak dışında birçok işe yarıyor. İşte dolaşan kablolara çözüm olmak da bunlardan biri.

  • İki adet mandal alın.
  • Bu mandalları sırt taraflarından birbirine yapıştırın.
  • Elde ettiğiniz ürünü kabloları sarmak için kullanabilirsiniz.

KAĞIT TUTACAKLARI İMDADIMIZA YETİŞİYOR

Klipsli kağıt tutacakları ile kabloların karışma derdine son verebilirsiniz.

  • Düzgünce sardığınız kabloyu kağıt tutacağı ile sabitleyebilirsiniz. Böylece çantada dağılma sıkıntısı olmaz.
  • Kağıt tutacağını direkt olarak kabloyu dolamak için de kullanabilirsiniz.

ASLINDA TEK İHTİYACINIZ OLAN BİRAZ İPLİK

Biraz emekle hem rengarenk hem de dolaşmayan kablolara sahip olmak çok kolay.

  • Kalınca ve uzun bir ip parçası alın.
  • Kablonun en üstüne bu ip ile bir düğüm atın.
  • Daha sonra kablo boyunca ipi örerek veya açılmayacak gibi sararak ilerleyin.
  • İşiniz bittiğinde kablo yüzeyi iple kaplanmış olacak ve dolanma derdi son bulacak!

YOKSA SİZ BİTEN TUVALET KAĞITLARININ RULOLARINI ATIYOR MUSUNUZ?

Ev içinde, masa üstünde veya yerde dağınık kablolar görmekten sıkıldıysanız tuvalet kağıdı rulosuyla bu işe bir son verebilirsiniz.

  • Biten tuvalet kağıdı rulosunun içine düzgünce sardığınız kabloyu yerleştirin.
  • Her bir kablo için ayrı bir rulo kullanın. Çok pratik, değil mi?

SABUN APARATLARI DA SİZE YARDIMCI OLMAYA HAZIR!

Sıvı sabun veya vücut losyonu gibi pompalı kutuda satılan ürünlerin boyun kısmında bir koruyucu aparat olur. İşte o aparatı kullanarak kabloları sabitleyebilirsiniz.

  • Sardığınız kablonun orta yerine kabloyu bir arada tutacak olan aparatı takın. Bu kadar basit!

SPİRAL KABLO İLE DOLAŞMAYA SON!

Kabloları spiral bir forma getirerek dolaşmalarını önlemek mümkün.

  • Bunun için bir adet uzun ve ince çubuğa, kumaş bant gibi iyi yapışan bir banda bir de saç kurutma makinesine ihtiyacınız var.
  • Kabloyu bir uçtan bant ile çubuğa yapıştırın.
  • Kalan kısmı sıkı sıkı, spiral şeklinde çubuğa sarın.
  • En son ucu da bantlayıp kurutma makinesiyle çubuğu ve kabloyu ısıtın.
  • Bantları kestiğinizde kablonun spiral olarak çıktığını göreceksiniz!
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