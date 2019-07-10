Dolma severler için tatlısından tuzlusuna 7 farklı tarif

Dolmanın her halini sevenler için 7 farklı tarif hazırladık, buyursunlar...

Mantar dolması



Siz ona ara sıcak diyebilirsiniz ama dilediğiniz zaman kendileri bir ana yemek de olabilir. Tarifin iç malzemesini damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Pilavsız etli dolma



Alıştığımız dolma tariflerinden biraz farklı çünkü iç malzemesinde pirinç ya da bulgur bulunmuyor. Et severlerin tercih edebileceği yemeklerden biri olabilir. Tarifin detayları için tıklayın.

Dolma imam bayıldı



Dolma formatında hazırlanan imam bayıldı tarifi tam da yaz mevsimine uygun bir yemek. Üstelik vejetaryenler için de ideal bir lezzet. Tarifin detayları için tıklayın.

Zeytinyağlı biber dolması



Onun tahtı hiçbir zaman sallanmayacak! Klasik yemeklerimizin en önemlilerinden olan zeytinyağlı biber dolmasına yer vermemek olmazdı. Son derece naif, ama yedikçe iştah kabartan biber dolması tarifi için tıklayın.

Kavun dolması



Osmanlı'nın sevilen lezzetlerinden olan kavun dolması, yine alışılmış tariflerin dışında. Osmanlı mutfağında sıcak yemeklerde bol bol meyveler kullanılır, et ürünleriyle harmanlanırdı. O tariflerden biri de kavun dolması oluyor. Detayları için tıklayın.