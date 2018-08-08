Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Domagoj Vida, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor! İngiltere'de transferin son saatlerine girilirken Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) alan başarılı stoper; "İstanbul'u seviyorum. Burada kalmak istiyorum" dedi
Transferde harekete geçmek için Vida'yı satmak zorunda olan Beşiktaş hem gelen teklifleri değerlendiriyor hem de oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Siyah beyazlı takımdan yılda 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) para kazanan Hırvat futbolcu, yönetici Umut Güner'e, "Gitmek istemiyorum. İstanbul'u seviyorum" dedi.
Umut Güner ise, "Beşiktaş da seni çok seviyor. Ama kulübün şartları da önemli" karşılığını verdi.
DOMAGOJ VIDA İÇİN KONUŞULAN RAKAM 16 MİLYON EURO
İngiltere'de transfer için son saatlere girilirken, Vida hakkında konuşulan rakamın 16 milyon Euro olduğu öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi var ve seneye de 3.3 milyon Euro ücret alacak. Bu rakam sözleşme bitene kadar her yıl 100'er bin Euro artacak.
Beşiktaş ile 18 karşılaşmada 1011 dakika forma giyen Vida, 1 gol atarken, 4 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Hırvat yıldız, 2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol 1 asistle ülkesinin finale çıkmasında önemli rol oynamıştı. (SABAH)
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