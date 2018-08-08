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Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yönetici Umut Güner'e, "Gitmek istemiyorum. İstanbul'u seviyorum." dedi.

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Domagoj Vida, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor! İngiltere'de transferin son saatlerine girilirken Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) alan başarılı stoper; "İstanbul'u seviyorum. Burada kalmak istiyorum" dedi

Transferde harekete geçmek için Vida'yı satmak zorunda olan Beşiktaş hem gelen teklifleri değerlendiriyor hem de oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Siyah beyazlı takımdan yılda 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) para kazanan Hırvat futbolcu, yönetici Umut Güner'e, "Gitmek istemiyorum. İstanbul'u seviyorum" dedi.

Umut Güner ise, "Beşiktaş da seni çok seviyor. Ama kulübün şartları da önemli" karşılığını verdi.

DOMAGOJ VIDA İÇİN KONUŞULAN RAKAM 16 MİLYON EURO

İngiltere'de transfer için son saatlere girilirken, Vida hakkında konuşulan rakamın 16 milyon Euro olduğu öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi var ve seneye de 3.3 milyon Euro ücret alacak. Bu rakam sözleşme bitene kadar her yıl 100'er bin Euro artacak.

Beşiktaş ile 18 karşılaşmada 1011 dakika forma giyen Vida, 1 gol atarken, 4 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Hırvat yıldız, 2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol 1 asistle ülkesinin finale çıkmasında önemli rol oynamıştı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş vida Umut güner

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan adamı alan yok spor yazarları mı desem hayalperestleri mi desem adamı satmadıkları kulüp istemedikleri para kalmadı
vida bjk ya vidalandı kimse buna çok para vermez ruh hastası spor yazarları dilin kemiği yoka çok iyi örnekler. Avrupada renklerini beğendiği her kulüp e sattılar adamı bundan ne adamın ne takımın ne menajerin haberi var :)
16-20m bandındaki bir rakam gerçekten iyi bir rakam. Eğer fikret orman onu bu sene satmayı başarırsa gelecek başkanlık seçimi için elinde büyük bir koz olur. Santrafor transferi için elimize para geçer vs vs. yani bu sene 4 kupa birden kaldıracak kadronun temellerini atmış oluruz.
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