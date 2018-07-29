Domagoj Vida için Monaco ile West Ham United’ın ısrarı sürüyor

Siyah- beyazlı takım geçen sezonun ara transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, adeta altın dönemini yaşıyor! Kara Kartal’da yarım dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken, Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’yla final oynaması sebebiyle değerini daha da katlayan 29 yaşındaki futbolcu için son olarak Monaco ve West Ham United yarışa girdi.

Beşiktaş Yönetimi’nin bonservisi için 30 milyon Euro istediği deneyimli savunmacı için 2 kulüp arasında yarışın devam ettiği kaydedildi. Dünya Kupası sonrasında teknik direktör Şenol Güneş’ten aldığı iznin ardından ülkesi Hırvatistan’da tatilde bulunan Vida’nın, gelecek hafta İstanbul’a geleceği ve menaceri ile kulüp yetkilileriyle geleceğini şekillendireceği bildirildi.

Menaceri tura çıkacak Vida’nın menaceri Uğur Avadan’ın, yapılacak bu zirvenin ardından Vida’ya talip olan kulüplerle görüşmek için soluğu yurt dışında alacağı ve transfere yakın zaman içerisinde nokta konulmasının planlandığı kaydedildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin, Vida’nın satışının ardından gelecek paranın önemli bölümünü, forvet ve 10 numara transferi için kullanacağı kaydedildi. (FANATİK)



