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Domagoj Vida'nın eşi Beşiktaş'a veda etti

22.05.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bu sezon birçok oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta tecrübeli savunmacı Vida da dün oynanan Konyaspor maçının ardından takımla vedalaştı. Tecrübeli stoperin eşi Ivana Vida da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah Beyazlılar'a veda etti.

Domagoj Vida'nın eşi Beşiktaş'a veda etti

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş 'a katılan ve o dönemden itibaren Siyah Beyazlılar'ın savunmadaki sigortası durumuna gelen 33 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor. Dün oynanan Konyaspor maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan tecrübeli futbolcu duygusal anlar yaşadı.

Tecrübeli stoperin eşi Ivana Vida da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah Beyazlılar'a veda etti.

Paylaşımda Ivana Vida, "Burada geçirdiğimiz yıllar boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için sonsuz teşekkürler. Yengeniz olmak hayatımda yaşadığım en güzel deneyimdi, çok teşekkür ederim. Şimdi veda zamanı ama hepiniz daima kalbimizde olacaksınız." ifadelerine yer verdi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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