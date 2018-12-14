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Domaniç Dağları'nda kartpostallık görüntü

basak.deniz basak.deniz
SEYAHAT  | 14.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Domaniç ilçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimler, iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Domaniç Dağları'nda kartpostallık görüntü

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.
Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağlarında kartpostallık manzaralar oluştu.
İnegöl-Domaniç karayolunun Kocayayla mevkisinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, Topuk Yaylası'ndaki Palazoğlu Göleti dondu.
Karayolları ekipleri ise bölgede iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Dağları Kütahya kar yağışı

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