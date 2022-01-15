Domenec Torrent'in ilk hamlesi büyük ses getirecek! Pep Guardiola, Galatasaray'a söz verdi

Galatasaray'da kötü gidişin ardından 4. Fatih Terim dönemine son verildi ve göreve Domenec Torrent getirildi. Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'ya yakınlığıyla bilinen İspanyol çalıştırıcı, İngiliz devinden oyuncu kiralama konusunda Guardiola'yla söz kesti.

PEP GUARDIOLA GARANTİ VERDİ

Milliyet'in haberine göre, Başkan Burak Elmas ile daha önce telefonda da görüşen Guardiola’nın, Torrent’e özellikle kiraya verilecek isimlerle ilgili yardımda bulunacağı garantisi verdiği öğrenildi. Cim-Bom’un yeni teknik adamının, İspanyol hocanın bu mesajını sarı-kırmızılı yetkililere bildirdiği belirtildi.

GALATASARAY, PEP GUARDIOLA'YI İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Bu çerçevede, yetişmesi durumunda devre arası, olmazsa yaz döneminde Manchester City’nin kiraya vereceği oyuncularla ilgili girişimde bulunacağı bildirildi. Böylece sarı-kırmızılılar, Torrent ile Guardiola arasındaki yakın ilişkiyi kullanarak transferde önemli hamleler yapacak. Sarı-kırmızılıların, önümüzdeki günlerde de Guardiola’yı İstanbul’a davet edeceği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, programının uygun olması halinde sarı-kırmızılıların bir maçını tribünden takip etmesinin planlandığı dile getirildi.

