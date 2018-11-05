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Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2018 19:43 | Son Güncelleme

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, EFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İlk maç ev sahibi olmanın avantajını kullandılar, ancak burada bu avantaj onlarda değil" dedi.

Domenico Tedesco: Avantaj Galatasaray'da değil

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Schalke 04’ün Teknik Direktörü Domenico Tedesco düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oynanacağı Veltins-Arena’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "İstanbul'daki maçtaki ilk 30 dakika Galatasaray kalemizin önünde oynadı. Hücum olarak iyi oynadık ancak savunmada o kadar iyi değildik. Ev sahibi olmanın avantajını kullandılar, ancak burada bu avantaj onlarda değil" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Tedesco, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İstanbul'da Galatasaray taraftarına kendimizi hazırlamıştık. Nefes kesici bir tezahürat vardı ancak burada bunun aynısının tekrarlanacağını sanmıyorum. Son lig maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Maça iyi konsantre olarak oyuncularım iyi bir örnek sergilediler" dedi.

Schalke 04, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Schalke Arena’da gerçekleştiren Alman ekip, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının artından taktik çalışma gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
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