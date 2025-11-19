SPOR

Domenico Tedesco'dan Galatasaray ve Leroy Sane için flaş sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk beş haftayı Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde geçirdiğini ifade ederken, taraftar baskısının doğal olduğunu vurguladı. Alman asıllı İtalyan çalıştırıcı, Başkan Sadettin Saran’ın kendisine verdiği desteğin de altını çizdi. İşte detaylar…

Emre Şen

Tedesco, İstanbul’daki futbol atmosferinin Avrupa’dakinden çok daha yoğun olduğunu belirterek Alman basını BILD'e özel röportaj verdi. İşte Domenico Tedesco'nun açıklamaları...

"SEÇİM SONRASI ÇOK OLUMLU GEÇTİ"

"Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim. Yeni başkanın seçilmesi çok hızlı gerçekleşti. Seçim sonrası yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti."

"TESİSLERDE KALMAK DAHA MANTIKLIYDI"

"İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı; yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo… Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı."

"LEROY SANE ÇOK İYİ"

“Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı. Benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada çok daha istikrarlı."

"MOURINHO'YA SAYGIM VAR"

"Mourinho’ya büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim."

