Dominik birleşme partisine giden fenomen Merve Yalçın'dan derin göğüs dekolteli poz! "Yakıyorsun Merve"

TikTok platformunda ürettiği içeriklerle ünlü olan Merve Yalçın, Survivor birleşme partisine katılıyor. Instagram hesabından zaman zaman cesur pozlarını paylaşan Merve Yalçın bu sefer derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

MERVE YALÇIN'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Geçtiğimiz yaz bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran fenomen Merve Yalçın cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Dominik'e doğru yola çıkan Merve Yalçın, uçakta kendisini çekip takipçilerine, "Sizce nereye gidiyorum?" diye sordu.

Soru çoğunlukla 'Dominik' yanıtı alırken Merve Yalçın'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Merve Yalçın göğüs dekolteli paylaşımlarına Instagram'da sıklıkla yer veriyor.

Fenomenin dekolteli pozlarına takipçilerinden, "Yakıyorsun Merve", "Hadi gel evlenelim", "Manken misin be kızım" tarzında yorumlar geldi.

Yalçın'ın geçtiğimiz yaza ait bikinili pozları da olay olmuştu.





