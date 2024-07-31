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Dominik Cumhuriyet maçı öncesi Filenin Sultanları'na Zehra Güneş müjdesi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 10:31
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Sakatlığı nedeniyle Paris Olimpiyatları'ndaki Hollanda'ya karşı oynanan ilk maçta forma giyemeyen Zehra Güneş'ten sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Dominik Cumhuriyet maçı öncesi Filenin Sultanları'na Zehra Güneş müjdesi!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasını giyemiyordu.

KADROYA ALINDI

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Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile yarın oynayacağı maçın kadrosuna Zehra Güneş de alındı. 12 kişilik kadroya Zehra Güneş girerken, Beyza Arıcı +1 oyuncu olacak.

GALİBİYETLE BAŞLADIK

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Milliler, Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenmişti.

İkinci maç yarın Dominik Cumhuriyeti ile yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

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Zehra Güneş son dakika Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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