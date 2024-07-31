Dominik Cumhuriyet maçı öncesi Filenin Sultanları'na Zehra Güneş müjdesi!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasını giyemiyordu.
Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile yarın oynayacağı maçın kadrosuna Zehra Güneş de alındı. 12 kişilik kadroya Zehra Güneş girerken, Beyza Arıcı +1 oyuncu olacak.
Milliler, Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenmişti.
İkinci maç yarın Dominik Cumhuriyeti ile yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.