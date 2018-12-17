Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen "5. Kaçkar Yüzme Şenliği"ne, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı ve yaklaşık 500 doğasever katıldı. Ağaç motoruyla kesilerek yaklaşık 16 metrekarelik alan açılan gölde, 40 kişi yüzme cesareti gösterebildi.

Dondurucu soğuğa aldırış etmeden buzda yüzdüler

Ovit Yaylası'nda buluşan doğa meraklıları, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Ovit Buzul Gölü'ne ulaştı. Suyun tamamen donduğu Buzul Gölü'ndeki buzlar ağaç motoruyla kesilip, levyelerle kırıldı.

Gölün kenarında 20 santimetre olan buzun kalınlığı, üç metrelik derinlikte yaklaşık 90 santimetreye ulaşınca buzlar kesilemedi. Bunun üzerine bir gün önceden hazırlanan 16 metrekarelik yüzülebilecek alanda etkinlik gerçekleşti.

Katılımcılardan 40'ı suya girmeye cesaret edebildi. Dondurucu suda yüzen katılımcılar, çay içerek ısınmaya çalıştı.

Öte yandan, iki ayağı olmayan dalgıç Mustafa Beyaz da buzul gölüne girdi. Beyaz yüzdükten sonra Türk bayrağı açtı.

Beyaz, yaptığı açıklamada, daha önce buz altında yüzmediğini söyledi. Beyaz, "Bundan sonra her zaman yapmayı düşünüyorum. Engeller he zaman kafadadır, bedenlerde değil. Herkes tedbirini aldıktan sonra girebilir." dedi.

Etkinliği gerçekleştiren Hasan Önder, katılımın iyi olduğunu belirtti. Bölgenin farklılıklarına dikkati çekmeye çalıştıklarını kaydeden Önder, şunları söyledi:

"Kış turizmine dikkati çekmek için bu etkinlikleri yaptık. Sıra dışı etkinliği sıra dışı insanlar yapar. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 40 kişi suya girmeye cesaret etti. Gerçekten çok farklı bir çalışmanın beşincisini yapmayı başardık."

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Şeyma Acar, suya korkarak girdiğine dile getirerek, "Çok harikaydı. Buzul gölünde ilk kez yüzdüm, muhteşemdi." şeklinde konuştu.