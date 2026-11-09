Dondurulmuş patatesleri fırına atmadan önce bunu yapın! Dışı çıtır çıtır oluyor

AEG mutfak uzmanı Michael Forbes'a göre dondurulmuş patates kızartmasının çıtır olması için fırın ve fırın tepsisinin önceden ısıtılması gerekiyor.

Uzman, patateslerin doğrudan dondurucudan çıkarılarak sıcak tepsiye yerleştirilmesini öneriyor. Bu sayede patatesler tepsiye temas ettiği anda pişmeye başlıyor ve dış yüzeyleri daha hızlı çıtırlaşıyor.

Forbes, tepsiyi önceden ısıtmak için 10-15 dakikanın yeterli olduğunu belirtiyor. Ayrıca patateslerin tepsiye üst üste gelmeyecek ve birbirine çok yakın olmayacak şekilde dizilmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece ortaya çıkan buharın patatesleri yumuşatmasının önüne geçilebiliyor.

PATATES KIZARTIRKEN BU HATALARDAN KAÇININ

Uzman, dondurulmuş patateslere pişirme öncesinde fazladan yağ eklenmesine gerek olmadığını söylüyor. Çünkü marketlerde satılan dondurulmuş patateslerin çoğu dondurulmadan önce hafifçe yağlanıyor. Fazla yağ kullanılması ise patateslerin çıtırlaşmak yerine yağlı kalmasına neden olabiliyor.

Tuz ve diğer baharatların da pişirme sonrasında eklenmesi öneriliyor. Tuzun patateslerin yüzeyindeki nemi artırabileceğini belirten Forbes, baharatların sıcak patateslere piştikten sonra eklenmesinin lezzeti artıracağını ifade ediyor.