Dondurulmuş ve konserve gıdaların besin değeri hakkında bunları biliyor muydunuz?

Sabri Ülker Vakfı, "Bilim Bunu Konuşuyor" platformunda bu kez besin işleme yöntemlerinin gıdaların besin değerini nasıl etkilediği konusunu gündeme taşıyor.

Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi (IFIC) Tüketici Araştırması-2016 sonuçlarına göre 100 bireyden 6’sı dondurulmuş veya konserve gibi işlenmiş besinlerin tüketimi konusunda endişe duyuyor. Kamuoyunda dondurulmuş veya konserve besinlerin, özellikle vitamin-mineral içeriğinin tamamen kayba uğradığı düşüncesi de oldukça yaygın. Peki, bilimsel veriler ve otoriteler bu konuda ne söylüyor?

DONDURMA İŞLEMİ SEBZE VE MEYVELERİN BESİN DEĞERİNİ AZALTIYOR MU?



Hasat döneminde tüketime uygun meyve ve sebzeler toplanır, dondurulmuş ürün haline getirilinceye dek +4°C’de (buzdolabı ısısı) saklanır. +4°C’de saklanan besinler en geç 8 saat sonra üretime alınır. Her besin kendi özelliklerine göre soyma, ayıklama gibi işlemlerden geçtikten sonra besinlere haşlama ve hızlı soğutma uygulanır. Ardından besinler -40° C‘de hızlı dondurma işleminden geçirilerek tek tek dondurulur. Bu işlem, dondurulmuş sebzelerin ambalajından kullanılıncaya kadar ürün alınıp kalanı tekrar derin dondurucuda son kullanma tarihine kadar saklamayı da mümkün kılar. Kısacası dondurma işlemi, besin değerinin korunmasına destek olur, besin değerini azaltmaz.