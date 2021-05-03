Dönemin en ünlü bilim insanın kaleminden çıkan ilk dünya haritası! Asırlar öncesinde dünyayı çizen bilim insanı: Klaudyos Batlamyus

Döneminin en büyük bilim insanları arasında yer alan Klaudyos Batlamyus, yaklaşık 100-170 yılları arasında yaşadı. Astronomiden coğrafyaya optikten matematiğe kadar birçok farklı alanda araştırmalar yaptı. Büyük Bileşim (Almagest) ve Coğrafya gibi çok önemli yapıtlar yazdı. Aynı zamanda ilk dünya haritasını çizdi.

Yaptığı önemli çalışmaların yanında Batlamyus’un hayatı hakkında tarihi kitaplarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda Mısır, bazılarında ise Yunan asıllı olduğu iddia edilir. Yaşamına dair elde edilen bilgiler şüpheli olsa da onun tarihe yön veren çalışmalar yaptığı bilinen bir gerçekliktir. Onun Büyük Bileşim (Almagest) ve Coğrafya adındaki iki yapıtı tarihe ışık tutmuştur.

Büyük Bileşim, Yunan ve Babil uygarlıklarının dağınık haldeki gökbilim bilgilerinin derlemesidir. Batlamyus’un derlemesinin büyük bir bölümünü aslında kendisinden 300 yıl önce yaşayan Hiparkus’a dayanır. Batlamyus ayrıca bu yapıtta Dünya merkezli bir Güneş sistemi modeli de önermiştir. Bu model, Kopernik’in güneş merkezli modeline kadar geçerli model olarak kabul edilmiştir. Bunların yanı sıra kitapta düzlem ve küresel trigonometri hakkında incelemeler bulunmaktadır.