İnsanlık tarihi boyunca duyulan en yüksek sesin kaynağı olan yanardağ: Krakatoa

İnsan kulağı normal şartlarda sadece 20-20.000 Hz arasındaki sesleri duyar. Bu sınırın altındaki seslere infrasonik, üzerindekilere ise ultrasonik adı verilir. Konuşma sesi aralığı da 500-2000 hz arasında değişir. Uluslararası standartlara göre, işitme sistemine zarar veren gürültü düzeyi 100-10.000 Mhz ve 85 dB (desibel) düzeyidir. 27 Ağustos 1883 tarihinde ise o dönemde yaşayan insanlar 172 desibellik bir ses duydu. Bu sesin kaynağı ise bir volkanik patlamaydı.

Krakatoa; Sumatra ve Malezya arasında bulunan Endonezya’ya bağlı bir adadır. Aktif olan yanardağ son püskürtmesini 2018 yılında gerçekleştirdi. Ancak onun öncesinde ilk olarak 535 yılında patladı. En büyük patlamayı ise 1883 yılında tamamladı. Krakatao yanardağı, beklenmedik bir şekilde faaliyete geçerek yüzlerce nükleer bombanın yaratacağı bir güçle patladı. Patlama öyle şiddetliydi ki, 30 metre yüksekliğinde dev tsunamilere neden oldu. Bu tsunamiler nedeniyle 35 bin kişinin yaşamını yitirdi ve adanın 13 kilometrekarelik bir kısmı sulara gömüldü.