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DÖNENCE 11. BÖLÜM İZLE! KANAL D DÖNENCE dizisi son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm konusu

20.09.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisi 11. bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence'nin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören ve Didem İnselel gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Her çarşamba akşamı yayınlanan dizi yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin bu hafta 11. bölümü yayınlanacak. Peki, Dönence 11. bölümde neler yaşanacak? İşte Dönence yeni bölüm konusu...

Dönence yeni bölümü izleme ekranına ilişkin aramalar yoğunluk kazandı. Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ele alıyor. Dizide, Emere Kınay 'Cem'; Caner Topçu 'Özgür'; ve Sümeyye Aydoğan 'Gece' rolünü canlandırıyor. Diziyi yakından takip edenler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Dönence'nin yeni bölümü 20 Eylül Çarşamba akşamında yeni yayın gününde yayınlanacak. İşte Dönence son bölüm özeti...

DÖNENCE DİZİSİ 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı ekranlara gelen Dönence, her çarşamba akşamı Kanal D'de ekranlara geliyor. Dönence dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

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DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin onuncu bölümünde;
Özgür ve Gece'nin samimi anları!

Özgür, mutfakta çalıştığı anda parmağını kesince Gece, onun parmağına pansuman yapar. Özgür ve Gece bu sırada samimi anlar yaşar ve birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakar. Öte yandan Gülce'nin ailesinde ayrılma durumu annesi ve babasını kahreder. Tüm bunlar yaşanırken Gece, İstanbul'a konservatuar sınavlarına gideceğini söyler. Peki, Gece Özgür'ü ve ailesini bırakıp İstanbul'a gidecek mi?

Gülce, diğer çocuklar gibi olmaya çalışıyor!

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Gülce, diğer çocuklar gibi okula başlıyor. Cem ve Verda, Gülce'nin diğer çocuklara ayak uyduramayacağından ve uyum gösteremeyeceğinden dolayı kaygılanıyor. Gülce, ilk okul gününde çok zor anlar yaşıyor ancak diğer çocuklara ayak uydurabilmek için elinden geleni yapıyor.

DÖNENCE DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dönence dizisinin on birinci bölümünde;
Cem, Verda ile tartıştığı sırada fenalık geçiriyor ve yere yığılıyor!

Cem, Verda'ya elbise hediye edilmesini sindiremiyor ve onunla sert bir şekilde kavga etmektedir. Verda, durumu izah etmeye çalışsa da Cem dinlememekte ısrarcıdır. Öfkesi giderek artan Cem bir den yere yığılıyor.

dönence on birinci bölüm

DÖNENCE 11. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Dönence dizisinin 11. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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