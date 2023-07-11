DÖNENCE 2. BÖLÜM tek parça izle! Kanal D DÖNENCE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Dönence 2. bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kanal D'de yayın hayatına merhaba diyen Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu almaktadır. Dizide Emere Kınay Cem rolüne, Caner Topçu Özgür rolüne ve Sümeyye Aydoğan Gece karakterine hayat veriyor. Dizinin ilk bölümünü izlyeneler merakla ikinci bölümü beklemeye başlamıştı. Dönence'nin yeni bölümü 11 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Dönence birinci bölüm konusu...

DÖNENCE DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Dönence, her salı akşamı Kanal D'de yayınlanacak. Dönence dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak

DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin ilk bölümde; Gece ve Özgür birbirlerinin hayatlarına zorunlu bir giriş yapar ve ikili için artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır.

Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

Gece’nin zar zor kabul ettiği bu yolculuğa en yakın arkadaşı Sera da eşlik eder. Özgür ise Foça’da Ata Sörf Kulübü’nde yelkenli rehberi olarak çalışmaktadır. Özgür'ün de Rüzgâr adında otizmli bir kardeşi vardır. Verda ve Cem kızları Gece ve Gülce ile beraber Foça’ya taşınmaya karar verir. Bu karar sadece kendi hayatlarında değil, Özgür, Rüzgar ve Gece’nin sevgilisi Miro’nun hayatlarında da önemli değişiklikler olmasına sebep olacaktır.

DÖNENCE DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kimseye haber vermeden evden ayrılan Gülce kayboluyor. Gece ve Özgür Gülce'yi bulmak için harekete geçer. Miro da Gülce'yi bulmak için motoruna atlar. Öte yandan Verda ve Cem de kaygılı bir şekilde Gülce'yi aramak için yola koyulur. Peki, Gülce'yi bulabilecekler mi?

Özgür, Gece, Gülce ve Rüzgar denize açılır. Gülce ve Rüzgar denizin tadını çıkarırken, Özgür ve Gece kardeşlerini üzerine samimi bir sohbete başlarlar. Gece, Özgür'e duyduğu hayranlığı ağzından kaçırır. Özgür ise duyduklarını Gece'nin yüzüne vurmakta kararlıdır. Özgür ve Gece'nin sohbetinin tam ortasında Gülce ve Rüzgar ortama sulu bir şakayla dahil olur.

Gece Gülce ile daha sağlıklı bir ilişki kurmaya başlıyor. Gece'nin bu yaklaşımdaki en büyük destekçisi ise Özgür oluyor. Özgür, Gülce ile Gece'nin daha samimi ve daha güzel bir ilişki kurmasına yardımcı oluyor.



