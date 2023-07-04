Dönence dizisinin Rüzgar'ı Doğa Karakaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Doğa Karakaş'ın oynadığı diziler

Dönence dizisinde Doğa Karakaş'ın hayat verdiği Rüzgar karakteri Asperger Sendromu'ndan muzdariptir. Doğa Karakaş bu nedenle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldı. Dönence, İsrail yapımı "Exceptional" isimli diziden uyarlandı. İşte, Dönence dizisinin Rüzgar'ı Doğa Karakaş'ın hayatı ve biyografisi...

DOĞA KARAKAŞ KİMDİR?

Doğa Karakaş, 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu, Tiyatro Teras / Temel Oyunculuk Eğitimi Tiyatro Teras / Stanislavsky Metot Eğitimi almıştır. Ekran severlerin yakından tanıdığı başarılı oyuncu Cemrehan Karakaş ile kardeştir. Abisi ile arasında 9 yaş fark bulunmaktadır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2017 senesinde rol aldığı Böyle Bitmesin isimli dizi ile gerçekleştirmiş ve dizi de Fatih karakterine hayat vermiştir. Dizilerin yanı tiyatro oyunlarında da sahne alan Karakaş, 2020 senesinde Yanlışlıklar Komedyası isimli tiyatro oyununda sahne almıştır.

DÖNENCE DİZİSİNİN RÜZGAR'I DOĞA KARAKAŞ'IN OYNAIĞI DİZİLER

Doğa Karakaş'ın oynadığı diziler:

Böyle Bitmesin – (Fatih)

Çukur

4N1K

Yalancı – (Ayaz)

